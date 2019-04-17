روسيا تعترف بالحكومة الجديدة في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/أبريل، أن موسكو تعترف بالحكومة الجديدة في السودان.

وقال بوغدانوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تعترف بالسلطات الجديدة في السودان وتتواصل معها: “نعم، بالطبع”.

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