قتيلان و8 جرحى بسبب سقوط قذائف عشوائية في طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، أسامة علي، اليوم الأربعاء، أن صواريخ استهدفت المجمع الطبي بمنطقة أبو سليم بطرابلس أسفرت على سقوط ضحايا.

وأكد على في تصريح لوكالة سبوتنيك أن “الحصيلة الأولية حتى الآن للضحايا، سقوط قتيلين و8 جرحى أثر سقوط صواريخ غراد خلف المجمع الصحي بمنطقة أبوسليم”، مؤكداً أن “الإصابات خطيرة وهناك مصابين دخلوا إلى غرفة العمليات مباشرة لخطورة أصابتهم المباشرة”.

وقال شهود عيان خلال أتصال مع وكالة سبوتنيك إن “أكثر من 6 صواريخ غراد قد سقطت في أحياء متفرقة في طرابلس”.

وأضاف الشهود أن “الصواريخ سقطت في منطقة أبوسليم وحي الأكواخ بالإضافة إلى أحياء بالقرب من طريق المطار”.

وأشار شهود العيان إلى أن القصف من معسكر حمزة والحديقة وبعض المنصات التى نصبت فى النقلية، وهي أماكن خاضعة لسيطرة غيوة الكلكي، مؤكدين سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط الصواريخ.

وكان مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ، خليفة العبيدي قد أكد، أمس الثلاثاء، أن مليشيات مسلحة اقتحمت مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بشارع ولي العهد بالعاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي تخلي مسؤوليتها عن هذا العمل الإجرامي.

وأكد العبيدي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “مليشيات مسلحة تابعة للمدعو أسامة الجويلي قامت باقتحام مقر السفارة الأمريكية في طريق مطار طرابلس على رأس قوة تابعة له من ضمن قوات المهربين وقطاع الطرق الذين يقودهم”.