“أنصار الله” تلحق خسائر كبيرة بالجيش اليمني في محافظة حجة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت جماعة أنصار الله ، اليوم الثلاثاء، إنها أفشلت هجوماً للجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري تقوده السعودية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفادت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة بأن “الجيش اليمني نفذ زحفاً واسعاً شرق مديرية حيران الواقعة شمال غربي حجة”.

وأضافت أن “مقاتلي الجماعة كسروا زحف الجيش، عقب مواجهات قصفوا خلالها تجمعات للمهاجمين بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال1 “مداه 3 كيلو مترات” وقذائف مدفعية”.

ووفقاً لـ”المسيرة”، فقد أسفرت المواجهات والقصف عن مقتل وإصابة عدد كبير من قوات الجيش.

إلى ذلك، ذكرت “أنصار الله” “أن طفلاً قُتل وأصيب 7 مدنيين جراء غارة لطيران التحالف استهدفت سيارة ودراجة نارية في منطقة الخميس بمديرية مستبأ شمال حجة”. المادة السابقة العلماء يحددون سبب أكبر كارثة في تاريخ الأرض والبشرية المقالة القادمة قتيلان و8 جرحى بسبب سقوط قذائف عشوائية في طرابلس

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