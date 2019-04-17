تركي آل الشيخ يصدر قرارا عاجلا من المغرب بشأن البطولة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قرارا عاجلا من المغرب، بشأن البطولة العربية للأندية الثانية.

وأعلن آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنه بصفته رئيسا للدورة الثانية للبطولة العربية، فقد قرر أن تحمل اسم العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وغرد آل الشيخ في تغريدته المرفقة بصورة له مع العاهل المغربي: “أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غالي على كل العرب، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي تكرم علينا بالموافقه… ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية”.

وقبل إعلانه، أشاد تركي آل الشيخ بحفاوة استقبال شعب المغرب له، قائلا في تغريدة أخرى، اليوم الثلاثاء: “من أرض المغرب الحبيب بلدي الثاني الذي سعدت بزيارته ولمست حفاوة الترحيب والكرم غير المستغرب من أهلي المغرب”.

​وشهدت البطولة العربية 2018-2019 زيادة قوية في الجوائز المالية، وهو الأمر، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 6 مليون دولار، أما صاحب المركز الثاني فسيتقاضى 2.5 مليون دولار، كما ستصرف مكافأة لكل فريق يشارك في البطولة العربية 2018-2019 تزيد تدريجيًا بتقدمه في المسابقة.