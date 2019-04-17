السودان يشيد بالعلاقات مع السعودية والامارات

أشاد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي؛ الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والروابط الازلية التي تربط بين شعوبها .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم اليوم الاربعاء بمكتبه بالقيادة العامة وفدا سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوي رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة .

وبحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسي العلاقات المتميزة بين البلدان الثلاث. وجدد الوفد المشترك حرص السعودية والإمارات علي أمن السودان واستقراره.