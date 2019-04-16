البرهان ونائبه يتلقيان اتصالا هاتفيا من الرئيس التشادي

تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن؛ ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ اتصالا هاتفيا من الرئيس التشادي إدريس. واكد دبي عبر عن دعم ومساندة تشاد للسودان والمجلس العسكري الانتقالي لتتجاوز البلاد المرحلة الراهنة؛ وجدد حرص تشاد على أمن واستقرار السودان؛ مشيد بالعلاقات الأزلية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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