قيادي بالمعارضة يطالب بمحاكمة الرئيس المخلوع داخل البلاد

طالب رئيس الجبهة الوطنية العريضة المعارضة؛ علي محمود حسنين؛ بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير داخل البلاد؛ وذلك بعد إجراء تعديلات على النظام القضائي؛ وتصفية النظام القديم. وقال في مؤتمر صحافي عقب عودته البلاد قادماً من لندن اليوم الثلاثاء؛ أن مدير جهاز الامن الاسبق؛ محمد عطا؛ ابلغه ان الرئيس المخلوع أصدر أوامر بتصفيته الجسدية؛ مادفعه لمغادرة البلاد. ودعا حسنين لتسليم السلطة للمعتصمين وليس الاحزاب السياسية لاختيار حكومتهم؛ قبل ان يصف ماحدث بالانقلاب العسكري. وشدد رئيس الجبهة الوطنية على حل جهاز الامن وتصفية كل المليشيات العسكرية والامنية لنظام الاسلاميين. وقال حسنين أن المحكمة الجنائية الدولية ستحاكم الرئيس المخلوع على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها في دارفور؛ولن تحاسبه على الجرائم التي ارتكبها في كل البلاد منذ انقلاب 1989.

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