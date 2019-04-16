الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في الحديدة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمن من إسقاط طائرة استطلاع حوثية مسيرة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية إن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في شمال التحيتا بالحديدة، وتحاول رصد وتصوير مواقع العمالقة، وقام الجيش باستهداف الطائرة وإسقاطها. وذلك بحسب قناة "العربية".

وتضيف مصادر أخرى أن ميليشيا "الحوثي" كثفت مؤخراً من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة. وتسعى للتصعيد العسكري بكل الوسائل ومنها القصف والاستهداف ومحاولة التسلل للتقدم نحو مواقع العمالقة في مناطق متفرقة من الحديدة.

Advertisements

وتأتي هذه الخروقات والانتهاكات المتواصلة بحسب القناة "العربية" ـ بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء الهدنة الأممية، ودخولها حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، ولم تتوقف المليشيات "الإرهابية" عن ارتكاب الخروقات، في الوقت الذي تتغاضى الأمم المتحدة عن رفض الميليشيات الالتزام بالهدنة، وتنفيذ إتفاقية السويد. وفق بيان المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.