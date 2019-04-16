بوغدانوف: موسكو تعمل على توثيق الاتصالات بالإدارة الجديدة في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت روسيا، الثلاثاء، اعترافها بالسلطات الجديدة في السودان، وإجراء اتصالات معها.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ”ميخائيل بوغدانوف”، نائب وزير الداخلية الروسي، بحسب قناة “روسيا اليوم” المحلية.

وقال بوغدانوف إن موسكو تعمل على توثيق الاتصالات بالإدارة الجديدة في الخرطوم.

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وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني “عمر البشير” من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه “عوض بن عوف” استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه “عبد الفتاح البرهان”، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

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