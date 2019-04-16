الضباط المتقاعدون” يساندون قرارات المجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الهيئة القومية لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة السودانية المتقاعدين، مساندتها لتحرك قيادات القوات المسلحة لاستلام السلطة انحيازاً لثورة الشعب السوداني. وقالت الهيئة في بيان أمس بتوقيع الرائد (م) حسن محمود حسن بشير “إننا نساند خلع رأس الظلم ونعزي في شهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في الأحداث الأخيرة وحماية للثوار الأحرار”. وأضاف “نعلن وقوفنا التام مع المجلس العسكري ونثق في قيادتهم للسودان في هذه المرحلة، وأننا تحت تصرفهم احتياطياً في أي وقت وأي موقع”.

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