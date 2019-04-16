اعتقالات جديدة في صفوف قيادات بارزة بحزب المؤتمر الوطني – الاسماء

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الخليج 365:
أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقالات جديدة في صفوف قيادات حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول عمر البشير.
ومن بين المعتقلين من قيادات المؤتمر الوطني جمال الوالي وعبد الباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤولين السابقين عوض الجاز، والحاج عطا المنان.
وبدأ المجلس العسكري في إصدار قرارات ضبط لقادة من رموز النظام السابق لتورطهم في قضايا فساد وقتل متظاهرين.
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