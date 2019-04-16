اعتقالات جديدة تطال قيادات في “المؤتمر الوطني” من بينهم رجال أعمال

قالت مصادر سودانية، الثلاثاء، إن السلطات نفذت حملة اعتقالات جديدة في صفوف قيادات المؤتمر الوطني، الذي ينتمي له الرئيس السابق عمر البشير.

وأوضحت المصادر أنه تم اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرين ورجال أعمال.

وأضافت أن من بين المعتقلين، رجال الأعمال جمال الوالي، وعبد الباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤوليَن السابقيَن عوض الجاز، والحاج عطا المنان، اللذين شغلا مناصب تنفيذية عليا.

كما أشارت بحسب “سكاي نيوز” إلى أنه تم تشديد الحراسة على مسؤولين حكوميين سابقين قيد الاعتقال، لم تسمهم، فيما نقل بعضهم إلى السجن.

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وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات مسؤول في الخارجية الأميركية، قال فيها إن واشنطن تفكر بإزالة السودان من هذه القائمة في حال حدثت تغييرات جوهرية في الحكومة السودانية، وبعد انتقال سياسي سلس.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن، الخميس، “اقتلاع” نظام عمر البشير، واحتجاز الرئيس “في مكان آمن”، وذلك بعد 4 أشهر من احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه ورفض الامتثال لها.

وأعلن عوف “تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان”.

وجاءت خطوات عوف قبيل إقالته من قبل المجلس العسكري الانتقالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)