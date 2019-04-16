إثيوبيا تؤكد دعمها لإجراءات المجلس العسكري السوداني

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، يوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أعلن خلال لقائه عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق جلال الدين الشيخ، الذى يزور أديس أبابا حالياً، تأييده ومساندته للإجراءات التي اتخذها المجلس مؤخراً.

ونقلت الوكالة الإثيوبية عن الفريق جلال الدين الشيخ قوله: إن زيارته الخارجية لأديس أبابا أكدت عمق الروابط بين البلدين، وتأثر كل منهما بما يجري في الآخر، واصفاً إياها بالموفقة والناجحة، مؤكداً استمرارية الزيارات لكل دول الجوار، لتأكيد أن الجميع منظومة أمنية متجانسة تسعى لتحقيق الأمن والسلم الأفريقي والدولي المستدام.

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وقال الشيح، في تصريحات صحفية، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن رئيس الوزراء الإثيوبي تفهم تداعيات الأوضاع في السودان، وأكد دعمه ومساندته وتأييده لما اتخذه المجلس من إجراءات. وأضاف أن آبي بذل جهداً مقدراً وتواصل مع الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي لمساندة السودان في هذه المرحلة، مشيداً بمواقف إثيوبيا الداعمة للمجلس العسكري الانتقالي وللاستقرار والأمن في السودان.

وأوضح جلال الدين أن السودان قدم، على هامش الزيارة، ورقة خلال جلسة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، تناولت مجريات الوضع في البلاد ودواعي انحياز القوات المسلحة السودانية لتطلعات الشعب ورؤية المجلس الانتقالي لتكوين حكومة وطنية مدنية تتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)