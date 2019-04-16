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الفريق طه والقيادي الاتحادي محمود حسنين أبرز القادمين من الخارج عقب الثورة

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 16-أبريل-2019

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الفريق طه والقيادي الاتحادي محمود حسنين أبرز القادمين من الخارج عقب الثورة

وصل الفريق طه عثمان الحسين، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، إلى السودان بعد غياب استمر لأكثر من عامين تقريباً.

وكان طه قد غادر البلاد متجهاً إلى المملكة العربية إثر خلافات مع رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

 

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كما استقبل مطار الخرطوم صباح يوم الثلاثاء القيادي علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية المتحدة ومؤسس تيار الاتحاديين الديمقراطيين والقيادي بقوى التغيير،بحسب (أخبار الخليج 365) بعد غياب دام (10) سنوات عن الوطن قضاها في الخارج قادماً من العاصمة البريطانية لندن على طائرة الخطوط المصرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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