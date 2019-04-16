الكشف عن أسماء معتقلي النظام السابق ،وهروب بعضهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مصادر صحفية في السودان عددا من اسماء المعتقلين من النظام السابق في الوقت الذي تحدثت عن معلومات خطيرة تنشر لاول مرة حول ماقبل عزل نظام البشير.

ونقلت المصادر ان حملة الاعتقالات التحفظية لرموز النظام السابق شملت حتى اللحظة كلا من : علي عثمان محمد طه ومحمد طاهر ايلا واحمد هارون ونافع على نافع والزبير احمد الحسن وعوض الجاز وامين حسن عمر وعبدالرحيم محمد حسين والفاتح عزالدين وعددا من القيادات البارزة في الحزب الوطني .

كما تم التحفظ على اشقاء البشير وابرزهم عبدالله البشير الموجود قيد الاقامة الجبرية في منزله بحي كافوري بخلاف بعض اشقائه المتحفظ عليهم برفقة الرئيس الملخوع في احد اجنحة بيت الضيافة بالخرط وموفق جريدة اليوم التالي .

وذكرت ذات المصادر ان معظم المعتقلين تم التحفظ عليهم في منازل امنة تتبع لجهاز الامن والمخابرات الوطني وسط تساؤلات تتعلق بمسببات عدم اعتقالهم في سجن كوبر .

كما جرى الحال مع كل المعتقلين السياسيين عبر مختلف الحقب السياسية .

كما استنكر اخرون السماح للمعتقلين من النظام السابق باستخدام هواتفهم اثناء فترة التوقيف وتفيد معلومات مؤكدة ان الاعتقالات متواصلة وستشمل كل رموز النظام السابق علما ان بعضهم تمكن من مغادرة السودان الى دول مجاورة بينما اخفت قيادات اخرى انفسها لتجنب الاعتقال