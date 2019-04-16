بريطانيا تطالب بالكشف عن مكان “البشير” وكبار شخصيات النظام السابق

طَالب السفير البريطاني بالسودان عرفان صديق، بعدم اللجوء للعُنف أو مُحاولة فَضّ الاعتصام بالقوة، ودعا لتشكيل سريع لحكومة انتقالية مدنية من خلال عملية شَفّافَة وذات مصداقية وشاملة.
ونشر السفير البريطاني في حسابه على “تويتر” أمس، تفاصيل لقائه مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وقال إنّ اللقاء لم يكن للتأييد أو منح الشرعية، ولكن للتأكيد على الخطوات التي تُريد المملكة المتحدة أن يتم اتخاذها لتحسين الوضع في السودان، ودعا للإصلاح الفوري لجهاز الأمن والمخابرات الوطني – ليصبح بدون سُلطات اعتقال، وأن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين، إضافة لإلغاء جميع البيروقراطية والتصاريح المطلوبة لتقديم المُساعدات الإنسانية، وأشار إلى أنه طلب توضيحاً حول مكان وجود الرئيس السابق عمر البشير وغيره من كبار الشخصيات في النظام السابق، وقال إنّ “الشفافية تبني الثقة.
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