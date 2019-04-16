الخارجية الأميريكية: الحرس الثوري الإيراني أسس مكاتب لتجنيد الشباب

شكل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأمريكية رسميا، ضربة موجعة للنظام الإيراني، بما يحد نشاطاته غير المقبولة في منطقة الشرق الأوسط.

من جانب آخر كشف فريق التواصل الإلكتروني الأمريكي التابع للخارجية الأمريكية مواصلة الحرس الثوري الإيراني تجنيد المزيد من السوريين لصفوفه من خلال مكاتب تجنيد تابعة له في سوريا.

وقال الفريق الأمريكي في بيان له "تستغل هذه المكاتب الشبّان من أبناء المنطقة، لضمهم إلى صفوف الحرس الثوري الإيراني، ويتمتع الحرس الثوري في هذه المناطق بصلاحيات أكبر من تلك التي تتمتع بها فصائل أخرى تتبع للنظام، ما يعد حافزاً إضافياً للشبان للالتحاق بصفوفه".

وحرص الحرس الثوي الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، على استقطاب أعداد كبيرة من الشباب في منطقة الشرق الأوسط، لاستخدامهم في تنفيذ مخططاته في زرع الفتن وبث المؤامرات على الأراضي العربية، مستخدما في ذلك مكاتب تجنيد سرية تنتشر في عدة دول عربية يحاول من خلالها حشد أكبر عدد ممكن من الشباب عن طريق إغراءات مادية للانضمام إليه.