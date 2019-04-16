هادي تعمد تجاهل الإمارات في خطابه أمام البرلمان.. وهذه رسالته لـ ابن زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال موقع “المهرة بوست” إن منصور هادي، تعمد تجاهل ذكر الإمارات في كلمته بافتتاح جلسة البرلمان اليمني الأولى منذ سنوات، حيث قصد توجيه الكثير من الرسائل السياسية.

ويشير الموقع اليمني إلى أن تجاهل الإشارة لدور الإمارات من قبل هادي، يؤكد عمق الخلاف بين الرئاسة اليمنية والإمارات التي خرجت عن الأهداف السامية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية واتشارك فيه الإمارات وفق مراقبين يمنيين.

ونقل موقع “المهرة بوست” عن وكيل وزارة الإعلام مختار الرحبي، قوله إن الرئيس هادي للمرة السادسة يتجاهل ذكر الإمارات، ما يؤكد استمرار الإمارات في مشاريعها التدميرية في اليمن، واستمرار دعم ميليشيات مناطقية في عدن والمحافظات المحررة .

وخلال الأشهر الماضية وضمن ترتيبات الحكومة لانعقاد مجلس النواب في المحافظات التي تسيطر عليها، تعثرت من إقرار الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، بسبب حالة الرفض المطلق لقيادات الانتقالي الموالون للإمارات والذين ظلوا يحرضون ويهددون محاولة الحكومة ترتيب إقامة النواب في عدن، ومقر الجلسات، مما اضطر الشرعية لاختيار مدينة سيئون في حضرموت (شرق اليمن) مقرا لمجلس النواب.

وتكشف خيارات الشرعية باختيار سيئون بدلاً من عدن، فقدان سيطرتها على العاصمة المؤقتة بعد ان عملت الإمارات عبر موالون لها من إنشاء تشكيلات عسكرية خارج إطار سيطرة القوات الحكومية، لذلك ستبقى عدن معزولة بذات الطريقة التي أراد لها المجلس الانتقالي الانفصالي، كما يقول مراقبون.

ويرى مراقبون أن مدينة عدن خسرت ان تكون مدينة يمنية قابلة للحياة مثلها مثل صنعاء، كونها خارج إطار الدولة اليمنية، ومن المفترض أن يسعى مجلس النواب لإعادة السيطرة عليها وبسط نفوذ القوات الحكومية.

وقال رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر “لم تكن عدن يوماً ما سوى حاضنة وطنية لكل اليمنيين وقبلتهم، وأمانهم عندما يعز عليهم الأمان، لكن التطرف الذي منع عقد مجلس النواب حرم عدن من أن تكون عاصمة حقيقية لليمن في ظروف الحرب، فتفيد وتستفيد وكان ذلك ممكناً”.