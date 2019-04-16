تجار العملة بالسودان يوقفون بيع الدولار في السوق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد متعاملون مع الأسواق الموازية في السودان، يوم الثلاثاء، توقف حركة بيع الدولار والإكتفاء بعمليات الشراء فقط من المواطنين.

وتشهد تداولات أسواق العملات الموازية منذ صباح الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار في حركتي بيع وشراء الدولار.

وقال متعاملون إن ” هنالك تبايناً كبيراً في أسعار شراء الدولار من المواطنين عبر النقد (الكاش) وعزوا الأمر إلى تفاقم مشكلة السيولة في العملة الوطنية “.

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وأوضح عدد منهم لـ( باج نيوز) إن أسعار شراء الدولار عبر النقد تباينت من تاجر لآخر وتراوحت ما بين 63- 68 جنيه بحسب الكميات المباعة.

وأشاروا إلى أن اسعار شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية انخفضت إلى 84 جنيهاً للدولار الواحد مقابل 85 جنيهاً في تداولات يوم الاثنين.

ومنذ الخميس الماضي والاسواق الموازية للعملات تسيطر عليها حالة من الارتباك وعدم الاستقرار نتيجة لتغيير نظام الحكم بالبلاد .

ويعاني السودان من أزمات حادة في الأوراق النقدية والخبز والادوية والوقود وانخفاض مستمر للعملة الوطنية أمام الدولار وصلت الى معدلات قياسية