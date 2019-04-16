مصير مجهول للزلفاني حال إلغاء الموسم الرياضي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سيواجه المدير الفني للمريخ التونسي يامن الزلفاني وطاقمه المعاون المكون من مواطنه رمزي العرفاوي والمعد البدني الروماني ماريوس، مصيراً مجهولاً بشأن مستقبلهم مع الأحمر حال أعلن اتحاد الكرة بصورة رسمية إلغاء الموسم الحالي، واعتماد نتائج الموسم الماضي بشأن التمثيل الإفريقي.. إذ ربط مجلس إدارة المريخ في وقت سابق مستقبل الطاقم الفني بنتائج الفريق في بطولتي الممتاز والكأس وتحديداً الأولى، إذ يرى المجلس تجديد تعاقد الطاقم الفني الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي لمواسم أخرى قادمة حال الفوز بالممتاز وبالعدم سيترك المجلس الطاقم الفني يرحل حال الفشل في الفوز بالدوري.. غير أن اتجاه اتحاد الكرة لإلغاء الموسم سيجعل مصير الطاقم الفني مجهولاً وسيقود مجلس المريخ لتقييم أداء الطاقم الفني خلال الفترة الفائتة من العقد لاخاذ قرار بشأنه وسط حالة انقسام في المجتمع المريخي بهذا الصدد. المادة السابقة بعد السودان.. القلق يسيطر على النظام الإماراتي ورعب من انتقال العدوى الثورية للإماراتيين المقالة القادمة تجار العملة بالسودان يوقفون بيع الدولار في السوق الموازية

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