البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية تزيد مدة الرئاسة للسيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على تعديلات دستورية تزيد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وتسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فقط، بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة “الأهرام” القومية أن “مجلس النواب، وافق برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة”.

وتنص التعديلات الخاصة بالرئاسة على “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

وفي مادة ثانية تنص على “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

وبحسب “الأهرام”، قال رئيس البرلمان على عبد العال أن المادة الخاصة بزيادة الفترة الرئاسية “ستطبق بأثر فوري مباشر”.