البرلمان الإيراني يرد بالمثل على الإجراء الأمريكي ضد الحرس الثوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وافق مجلس الشورى في إيران، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الرد بالمثل على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن 204 نواب وافقوا على الخطوط العريضة لمشروع القرار المذكور.

وأوضحت الوكالة أنه من المقرر أن يبحث نواب مجلس الشورى الإسلامي، تفاصيل المشروع في الجلسات القادمة.

وأوضحت الوكالة أنه، وفقا لمشروع القرار، يتعين على الحكومة الإيرانية أن تتصرف وفقا للقانون في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي ضد الأعمال الإرهابية للقوات الأمريكية التي تعرض مصالح جمهورية إيران للخطر، وتقوم باتخاذ إجراءات متبادلة وحاسمة وفقا لهذا القانون.

كما يتعين على الحكومة والقوات المسلحة اتخاذ التدابير الاحترازية والدفاعية في الوقت المناسب بطريقة لا تستطيع فيها القوات الأمريكية استخدام أي إمكانية ضد مصالح إيران.