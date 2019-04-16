الرئيس الأمريكي ترامب يعرض مساعدة أمريكية على ماكرون

الخليج 365:

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرض على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المساعدة في ترميم كاتدرائية نوتردام الشهيرة، عقب الحريق المدمر الذي شب فيها أمس الإثنين.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان صادر اليوم: “قدم الرئيس دونالد ترامب هذا الصباح نيابة عن الشعب الأمريكي تعازيه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب الدمار الذي أحدثه الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس”، وفقا لـ”رويترز”.

وتابعت: “تقف أمريكا مع فرنسا اليوم، ونقدم مساعدتنا في إعادة ترميم هذا الرمز الذي لا غنى عنه للحضارة الغربية”.

واختتمت سارة ساندرز بيان البيت الأبيض: “نتذكر بقلوب ممتنة عدد أجراس نوتردام التي دقت جميعها في 12 سبتمبر/ أيلول عام 2001، وذلك في اعتراف رسمي بهجمات 11 سبتمبر المأساوية على الأراضي الأمريكية… سوف تدق هذه الأجراس مرة أخرى”.

هذا واندلع حريق هائل، مساء أمس الإثنين، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في فرنسا، حيث يزورها ملايين السياح سنويا. وبدأت أعمال بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 لتنتهي في عام 1345، ولعبت الكاتدرائية دورا تاريخاً لدى ملوك فرنسا في الماضي، الذين اعتادوا القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها، ما جعل منها أشهر كاتدرائية فرنسية، نظرا لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.

وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاحقاً، بأنّ الجزء الرئيسي من المبنى تم إنقاذه، معلناً فتح حملة تبرعات من أجل بناء ما تهدم من الكاتدرائية، من جديد.