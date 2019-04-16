واشنطن تدرس رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن واشنطن قد تدرس مسارا جديدا نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت “تغيرا جذريا” في الحكومة.
وحسب (رويترز) — قال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة ستدرس طرقا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغيرا جذريا في الحكومة والتزاما بعدم دعم الإرهاب.
وقال المسؤول في رد على أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني “لا يزال السودان مصنفا كدولة راعية للإرهاب ولا تزال قيود على المساعدات الأجنبية وغيرها سارية”.
وقال المسؤول لرويترز “مستعدون لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغير ملموس في البلاد وانتقال سلس”.
وأضاف: لسنا على علم بأن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يضم أي فرد ورد اسمه في قوائم عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفت المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات مع السودان بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.
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