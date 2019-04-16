قنبله في الطريق.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ توافق عدد من الرياضيين على تشكيل حزب يضمهم ويعمل على خدمة مصالح الرياضه .

@ الفكره العبقريه اسس لها عدد من القيادات التي حملت الهم الرياضي وخدمت في ساحاته .

@ الرأي عندي ان الحزب الوليد سيكون له شأن كبير وسينال جماهيريه طاااااغيه .

@ الشباب الذين يشكلون اكثر من نصف سكان البلاد سيتدافعون نحو الحزب الذي يضم البرنس والعجب ويزدان بالارباب وود الياس .

@ حزب عريييييض يجمع الهلال والمريخ و يسهم بفعاليه في رفع الظلم الذي ظل يتعرض له القطاع الرياضي منذ الاستقلال .

@ يكفي اننا البلد الافقر في البنيات الرياضيه ومن ذلك ان كل استادات السودان لا تساوي استاد متواضع باي دولة افريقيه .

@ افخر استاد بالسودان ممنوع من اللعب المسائي بسبب عجز الاضاءه !!

@ الرياضه تحتاج لحزب يخرجها من وهدتها ويعالج مشاكلها وقد اطل علينا مع فجر الثوره .

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