ولماذا ينسحب الهلال من الكونفدرالية ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• الفكرة التي أطلقها البعض بالانسحاب من بطولة الكونفدرالية وعدم مواجهة النجم الساحلي التونسي .. ردا على قرارات (الكاف) اعتبرها خطوة غير ايجابية.

• لأن ذلك سوف يترتيب عليه العديد من القرارات أبرزها حرمان الهلال من المشاركة في بطولات الكاف لعدة سنوات .. وهذا أمر غير جيد سيؤدي الي مغادرة العديد من النجوم ديار النادي بقيادة المحترفين.

• مجلس الهلال ردٌ على هذا القرار بتقديم استئناف الي جانب خطاب الاتحاد السوداني اشار فيه أن الظروف الحالية لا تمنع من اقامة مباراة النجم بأم درمان.

• من جهته رأي (الكاف) خلاف ذلك حتي وان كان قراره خطأ وفيه ظلم على الهلال .. ولا يوجد حل امام الازرق سوى السفر الي القاهرة ومواجهة النجم الساحلي في اياب دور الـ8 من الكونفدرالية.

• الظروف فقط هي التي وضعت الهلال في هذا الموقف .. كما ان سيدالبلد يعتبر من اكبر الاندية الافريقية ولا يخشى مواجهة النجم في سوسة من جديد .. والفريق التونسي حقق فوزه على الازرق بمساعدة التحكيم الذي منح النجم 3 ركلات جزاء مجانية.

• ساندوا نجوم الفريق قبل السفر من أجل رفع الروح المعنوية .. ووضع الثقة في هؤلاء اللاعبين سيؤدي الي نتائج ايجابية في المباراة المرتقبة .. لكن التلويح بالانسحاب يؤثر كثيرا على لاعبي الهلال.

• الازرق خسر في جولة الذهاب عن طريق التحكيم كما ذكرت .. كما ان الهلال تفوق كثيرا على خصمه خاصة في شوط اللعب الثاني وسجل هدفا رائعا عن طريق نجمه أطهر الطاهر.

• الجميع أشاروا الي الهلال كان افضل من اصحاب الارض ولا يستحق النتيجة التي انتهت عليها المباراة .. ورغم الهزيمة رشحه البعض لتخطي (اللتوال) والتأهل على حسابه.

• لذلك يجب عدم اهدار هذه الفرصة والعمل على تحقيق نتيجة ايجابية امام النجم الساحلي حتي نؤكد للجميع أحقية الهلال بالتأهل رغم الظلم الذي تعرض له من جانب (الكاف).

• الكوكي يعلم الكثير عن مواطنه النجم الساحلي ونقاط القوة والضعف في صفوفه .. وعليه وضع التكتيك المناسب الذي يكفل للأزرق التأهل من أرض الكنانة.

(صمت اخير) ..

• سّيد نفسك

• مين أسيادك

• ديل أولادك

• وديل أمجادك