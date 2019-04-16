امريكا تضع شرطان لحذف السودان من قائمة “رعاة الإرهاب”

التاريخ: 16-أبريل-2019
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صرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغييرات جوهرية في حكومته وبعد حدوث انتقال سياسي سلس.
وقال المسؤول بحسب “رويترز ” مستعدون لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغير ملموس في البلاد وانتقال سلس“.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفت المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات مع السودان بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.
كما دعت الولايات المتحدة، الجيش السوداني قبل عدة أيام إلى تشكيل حكومة واسعة تضم مدنيين، قائلة إنه يتعين أن تكون المرحلة الانتقالية أقل من عامين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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