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روسيا تعترف بسلطة المجلس العسكري في السودان

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 16-أبريل-2019

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، قوله يوم الثلاثاء، إن موسكو تعترف بالسلطات الجديدة في السودان، بعد عزل الرئيس عمر البشير، وتسلم المجلس العسكري برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان للسلطة بحسب ما نقلته الشروق .

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وتمتلك روسيا عدداً كبيراً من الاستثمارات في السودان، وهي من الدولى العظمى المؤثرة في كفة القوى الدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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