الاتحاد الأفريقي: نتفهم دواعي قرارات المجلس العسكري في السودان

أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي تفهمها لدواعي القرارات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي في السودان مؤخراً، وتسلم رئيس المفوضية موسى فكي، بأديس أبابا، رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تتصل بتطورات الأوضاع في السودان.

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وأكد عضو المجلس العسكري، الفريق جلال الدين الشيخ، الذي نقل رسالة البرهان، إن رئيس المفوضية أعلن تفهمه لدواعي القرارات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي واستجاب للدعوة المقدمة له لزيارة السودان.

وقال جلال الدين بحسب ما أوردته شبكة الشروق – إن زيارته لإثيوبيا جاءت بتكليف من رئيس المجلس، وأشار إلى اللقاءات التي أجراها مع الجانب الإثيوبي، واصفاً الزيارة التي لقيت تأييداً ومساندة كبيرة، بالناجحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)