المجلس العسكري يقيل النائب العام و مساعده ورئيس النيابة العامة

التاريخ: 16-أبريل-2019 فى : أخبار 55 مشاهدة أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان يوم الثلاثاء النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح ، وكلف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. وجاء في البيان الصادر من المجلس العسكري الانتقالي بحسب “رويترز” أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنهى أيضاً خدمة عامر إبراهيم ماجد من منصبه كرئيس نيابة عامة. Advertisements كما تم تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهامه. وتأتي القرارات الأخيرة ضمن حزمة المطالبات المستعجلة التي دفع بها تجمع المهنيين السودانيين” تجمع نقابي غير رسمي” ، والذي يقود الحراك في الشارع السوداني منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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