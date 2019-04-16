اقتصادي ينصح بتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية

طالب الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، د. على الله عبدالرزاق، الحكومة الانتقالية بحزمة أولويات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وبذل جهود حثيثة لتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية بعد توفير الغطاء القانوني لعملية جذب الاستثمارات وتحديد الخارطة الاستثمارية.

وأوضح عبدالرزاق أن المرحلة الانتقالية تتطلب أن تبذل الحكومة جهوداً حثيثة وتسعى إلى توفير متطلبات البيئة الاستثمارية، بعد أن توفر الغطاء القانوني لعملية جذب الاستثمارات وتحديد الخارطة الاستثمارية.

وقدم الخبير الاقتصادي في ذات الوقت مقترحاً بضرورة العمل على بناء استراتيجية واضحة المعالم تسهم في خلق التوافق والانسجام والتناسق بين الإجراءات السياسية والمالية والنقدية.

وأكد على أهمية العمل على توفير متطلبات النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي، باعتبارهما قاطرة النمو، وذلك لمعالجة المشكلة الإقتصادية التي تمثل أساس التغيير.