ملك الأردن: لن نقبل أي ضغوط بسبب موقفنا من القضية الفلسطينية

وأشار الملك إلى أن زياراته الخارجية التي شملت دولا عربية وأوروبية ركزت على موقف الأردن الواضح والمعروف تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود المبذولة مع الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق السلام العادل والدائم.

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