روسيا تعترف بالسلطات الجديدة في السودان

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قوله اليوم الثلاثاء، إن موسكو تعترف بالسلطات الجديدة في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير.

ودعت الجماعة السودانية التي قادت الاحتجاجات ضد البشير أمس الإثنين، إلى حل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة وتشكيل مجلس مدني جديد مؤقت.