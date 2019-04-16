تعرف على أسعار الذهب والسلع بالخرطوم

شهدت أسعار الذهب استقراراً ، و قامت /سونا / بجولة في اسواق الذهب بالخرطوم حيث بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 (بحريني) 3000 جنيه و(كويتى )3500 جنيه و(تركي) 3200 جنيه ، وتتراوح أسعار البيع مابين 2200 -2300 جنيه.

وقال الصائغ أحمد زين العابدين إن سعر البيع للجرام عيار 21 ( التركي) يبلغ 2450 جنيها ، والذهب المصنع البحريني يبلغ سعر الجرام 3200جنيهاً .

وقال الصائغ ياسر تبيدي إن سعر شراء جرام الذهب عيار 21 يتراوح ما بين 3100 – 2900 جنيهاً وسعر البيع يتراوح ما بين 2200 – 2300جنيهاً . فيما قال الصائغ النور بشير محمد الناير إن سعر شراء الجرام 3100 – 3200 .

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اما بالنسبة للياقوت فبلغ الجرام 70 جنيهاً . والفضة (المصرية) تتراوح مابين 30 – 35 جنيهاً.

ولاحظت (سونا) ان بعض محلات الصاغة مغلقة بسبب ضعف الإقبال على الشراء، وشح السيولة.

وأوضحت جولة (لسونا) بمول الواحة بالخرطوم حول أسعار السلع الاساسية أن سعر السكر 10 كيلو (صافى) يبلغ 465 جنيهاً. اما زيت زهرة الشمس 9 أرطال فيبلغ سعره 450 جنيها، اما زيت صباح 9 أرطال فيبلغ 450 جنيها ، وزيت يارا 5 لتر ب 537 جنيهاً ، وبلغ سعر طبق البيض 120جنيهاً. وبلغ سعر رطل شاي (الغزالتين) 365 جنيهاَ و سعر صابون البدرة (اصيل) 5 كيلو 257 جنيهاً ، وصابون الاواني (بشرى)مقاس كبير 144 جنيهاً ومقاس متوسط 48 ومقاس صغير 22 جنيهاً وبلغ سعر معجون الاسنان سجنال كبير 95 جنيها.