مصر تطلب نقل مباراة الأزرق والنجم الساحلي للسويس

أرسل اتحاد الكرة المصري طلبًا لنظيره الإفريقي، أمس الإثنين، لنقل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية، من القاهرة إلى السويس .

وكان النجم الساحلي فاز ذهابًا على الهلال (3-1) في تونس، بينما تم تأجيل مباراة الإياب، التي كانت مقررة أمس الأحد بالسودان، لدواعٍ أمنية وطلب الكاف من الاتحاد المصري استضافة المباراة، يوم 23 من الشهر الجاري، لصعوبة إقامتها في السودان، فيما طلب الأخير نقلها خارج القاهرة، خاصةً أن أغلب ملاعب العاصمة مغلقة للإصلاح، قبل بطولة أمم إفريقيا 2019.