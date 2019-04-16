مصر تطلب نقل مباراة الأزرق والنجم الساحلي للسويس

وكان النجم الساحلي فاز ذهابًا على الهلال (3-1) في تونس، بينما تم تأجيل مباراة الإياب، التي كانت مقررة أمس الأحد بالسودان، لدواعٍ أمنية وطلب الكاف من الاتحاد المصري استضافة المباراة، يوم 23 من الشهر الجاري، لصعوبة إقامتها في السودان، فيما طلب الأخير نقلها خارج القاهرة، خاصةً أن أغلب ملاعب العاصمة مغلقة للإصلاح، قبل بطولة أمم إفريقيا 2019.
كما أن ملعب الدفاع الجوي سيستضيف مباراة الزمالك وبيراميدز، في الدوري المصري الممتاز، يوم 22 إبريل/نيسان، كما ستقام مواجهة وادي دجلة والإسماعيلي، على ملعب بتروسبورت يوم 23. الجدير بالذكر أن الفائز من النجم الساحلي والهلال، سيلاقي الزمالك يوم 28 إبريل بمصر، في ذهاب نصف نهائي البطولة، وهو ما جعل الكاف يفضل إقامة المباراة هناك.
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