محمد عبد الرحمن يتوجه إلى ابوظبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من المتوّقع أنّ يكون قد غادر اليوم”الثلاثاء” مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي تلبية للدعوة التي قدّمها الاتحاد العربي لكرة القدم لحضوره نهائي مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتلقى نادي المريخ دعوة رسمية من الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن تواجد اللاعب محمد عبد الرحمن بحكم أنه سيكون منافسًا على لقب هداف بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويملك لاعب المريخ الملّقب بـ”الغربال” في رصيده من الأهداف سبعة، لكّنه يجد منافسة قوية من لاعب الهلال جوميز الذي يجمع أربع أهداف في جعبته.

يشار إلى أنّ نهائي كأس زايد والذي سيحتضنه ملعب هزاع بن زايد الخميس المقبل سيجمع بين النجم الساحلي والهلال السعودي.