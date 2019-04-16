الأحمر يبدأ مشواره من الخرطوم المسابقات تصدر برمجة الدوري اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فرغت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم من برمجة مباريات دوري النخبة بمسابقة بطولة الدوري الممتاز ..

وعلمت ” السوداني” بأن مباريات دوري النخبة ستنطلق في العشرين من الشهر الجاري ..

وبحسب المصادر فإنه ووفقاً لنظام المسارات الذي تم التوافق عليه بين الاتحاد وأندية النخبة بناءٍ على طلبها فإن المريخ يتوقع أن يبدأ مشواره من الخرطوم ..

وأبلغ مصدر رفيع بأن الإعلان الرسمي عن البرمجة سيصدر اليوم متوقعاً أن يبدأ الاحمر أولى مبارياته أمام حي الوادي نيالا بالخرطوم..