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طه يصل الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يصل الفريق طه عثمان الحسين، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، إلى السودان بعد غياب استمر لأكثر من عامين تقريباً.

وكان طه قد غادر البلاد متجهاً إلى المملكة العربية إثر خلافات مع رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

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