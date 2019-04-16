تعيين الفريق ركن مرتضى عبدالله وراق والياً للخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قراراً بتعيين الفريق ركن مرتضى عبدالله وراق والياً مكلفا لولاية الخرطوم.

وكان البرهان قد أعفى الحكومة المركزية والولائية فور تعيينه باج نيوز

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