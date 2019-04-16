شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، يوم الثلاثاء، قراراً أعفى بموجبه محمد حاتم سليمان من منصبه كمدير عام للهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون.

وشغل حاتم مديراً للتلفزيون عدة مرات، بجانب أنه كان مستشاراً صحفياً للرئيس المخلوع الرئيس عمر البشير، كما أن حاتم قبل إعادة تعيينه الأخير مديراً عاماً للهيئة العامة للتلفزيون كان نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم. شبكة الشروق المادة السابقة سفير المملكة بالقاهرة يكشف عن اتفاق مصري سعودي بشأن الجزائر المقالة القادمة تعيين الفريق ركن مرتضى عبدالله وراق والياً للخرطوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يعفي المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.