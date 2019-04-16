سفير المملكة بالقاهرة يكشف عن اتفاق مصري سعودي بشأن الجزائر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي إنه وفق التنسيقات التي جرت مسبقا بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تم تداول الملف الجزائري ومناقشة التطورات القائمة هناك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس المصري على وجه الخصوص.
وأكد السفير السعودي أسامة نقلي أن سياسات الجزائر في السنوات الماضية لم تكن تابعة لسياسة القاهرة والرياض بل حتى أنها ما كانت تتماشى معها مما قد أضر بشكل كبير بالعالم العربي.
وأضاف السفير السعودي : نسعى إلى أن تكون الحكومة التي تلي حكم عبدالعزيز بوتفليقة أن تكون ملتزمة بالسياسات التي تقررها جامعة الدول العربية والرياض والقاهرة.
وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن، تلبيةً لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الإستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.
كتبت – سارة مصطفى
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