السفير البريطاني يستفسر حميدتي عن مكان وجود البشير وكبار الشخصيات في النظام السابق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق، إنه ناقش مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أمس الاثنين، بالقصر، الخطوات التي تريد بلاده أن تتخذ لتحسين الوضع في السودان وعدم اللجوء للعنف أو محاولة فض الاعتصام بالقوة، وأشار إلى أنه استفسر “حميدتي” عن مكان وجود الرئيس المخلوع عمر البشير وغيره من كبار الشخصيات في النظام السابق.

وكشف عرفان في تصريحات صحفية عن مناقشته مع “حميدتي” لمسألة تسريع تشكيل حكومة انتقالية مدنية من خلال عملية شفافة وذات مصداقية وشاملة، وتابع: “ناقشنا أيضا الإصلاح الفوري لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ليصبح دون سلطات اعتقال وأن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين”.

صحيفة السوداني