رئيس المجلس العسكري الانتقالي يتلقَّى اتصالات داعمة للمجلس من قادة عرب وأفارقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقّى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن اتصالات هاتفية من عدد من قادة الدول العربية والإفريقية شملت العاهل السعودي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأمير دولة قطر إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي ورئيس دولة الجنوب، أعربوا فيها عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتأريخية، وأبدوا حرصهم على أمن واستقرار البلاد. السوداني المادة السابقة إعلان تحالف جديد تحت مسمى شباب الثورة المقالة القادمة السفير البريطاني يستفسر حميدتي عن مكان وجود البشير وكبار الشخصيات في النظام السابق

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