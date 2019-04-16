إعلان تحالف جديد تحت مسمى شباب الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن شباب بمقر الاعتصام بمحيط القيادة شروعهم في تكوين تحالف جديد تحت مسمى شباب الثورة .

وباشر التحالف تسجيل عضويته من داخل مقر الاعتصام ، وأكد وقوفه مع إعلان قوى الحرية والتغيير والتوافق التام مع رؤية ومطالب تجمع المهنيين السودانيين .

وكشف شباب التحالف بحسب صحيفة السوداني ، مؤكدين عدم تسيس التحالف أو تحديده عن طريق الإغراءات المالية والمناصب .

وأشاروا إلى أن رؤية التحالف تتمثل في الحفاظ على مكتسبات الثورة وتشكيل جبهة ضغط قوية للحفاظ على مطالب الثورة .