إعلان تحالف جديد تحت مسمى شباب الثورة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن شباب بمقر الاعتصام بمحيط القيادة شروعهم في تكوين تحالف جديد تحت مسمى شباب الثورة .
وباشر التحالف تسجيل عضويته من داخل مقر الاعتصام ، وأكد وقوفه مع إعلان قوى الحرية والتغيير والتوافق التام مع رؤية ومطالب تجمع المهنيين السودانيين .
وكشف شباب التحالف بحسب صحيفة السوداني ، مؤكدين عدم تسيس التحالف أو تحديده عن طريق الإغراءات المالية والمناصب .
وأشاروا إلى أن رؤية التحالف تتمثل في الحفاظ على مكتسبات الثورة وتشكيل جبهة ضغط قوية للحفاظ على مطالب الثورة .
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