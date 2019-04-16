إستمرار خلو الصرافات من الكاش بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رصدت (المصادر) خلال جولتها على الصرافات الآلية ظهر أمس استمرار خلوها من الكاش، وقال بعض المواطنين إنهم ظلوا يبحثون عن السيولة لقرابة الشهرين دون جدوى.

وأفاد في الوقت نفسه بعض موظفي البنوك (السوداني) بأن البنك المركزي لم يوفرسيولة لتغذية الصرافات الآلية حتى الآن، موضحين أن سياسات البنك فيها ضبابية بعد التغيير الحالي في الحكومة.

وقال موظف بأحد البنوك لـ(السوداني) أمس، إن البنك المركزي لم يوفرسيولة لتغذية الصرافات الآلية ربما لأن هنالك إعادة لترتيب الأوضاع بعد الأحداث الأخيرة، موضحاً أن من سياسات البنك المركزي ترشيد نظام الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أن الصرف لعملاء البنك حالياً من مواردهم وفي حدود(500)جنيه بالإضافة إلى خدمة تحويل الرصيد.

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ولفت موظف ببنك النيل الأزرق فرع شارع البلدية فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، لعدم صدور منشورات جديدة من بنك السودان حول تغذية الصرافات. وأشار لاستمرار خدمة تحويل الرصيد حالياً، موضحاً خلو كافة الصرافات الآلية في الوقت الراهن من السيولة، نافياً حدوث زيادة في سقف السحب بالصرافات عن (2) ألف جنيه.

ورهنت مديرة فرع بأحد البنوك بشارع البلدية لـ(السوداني) أمس، أن حل مشكلة السيولة يكمن في إعادة ثقة العملاء في النظام المصرفي لإيداع أموالهم في المصارف. وأشارت لانعدام السيولة حالياً بالصرافات خاصة بعد التغييرالحالي للحكومة، موضحة بأن البنك يمكن أن يصرف للعملاء من الموارد الخاصة بالبنك.

وأشار موظف بالبنك العقاري التجاري بشارع البلدية لـ(السوداني)إلى أن الشحنات من فئة الـ(200) جنيه التي تم توزيعها أخيراً خاصة لرواتب الموظفين بالمؤسسات والوحدات الحكومية لعدم وفرة الكاش بالصرافات الآلية والبنوك. ولفت لاستمرار خدمة تحويل الرصيد بالصرافات وصرف الشيكات من داخل البنوك..