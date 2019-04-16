خبير اقتصادي : هكذا دمر نظام البشير اقتصاد البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالب الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي، الأحزاب بالابتعاد عن التعقيدات و(العصلجة). ووصف عبد الله الرمادي لـ(الإنتباهة) نظام البشير بـ(الراشي المرتشي)كونه عمل على رشوة كل من رفع السلاح وكون حزباً حتى وإن كان (اجتماع أولاد حلة)، فيقسم لهم الوزارات لشقين ليتم عبرها استغلال النفوذ لتحقيق مصالح ذاتية حتى صارت العملية برمتها تكسباً وليس نضالاً من أجل الوطن. وقال إن الإنقاذ أوصلت البلاد إلى الإفلاس عبر لافتات وشعارات اقتسام السلطة والثروة. مشدداً على ضرورة القضاء على العقليات الراشية المرتشية ومحاربة الفساد لإصلاح الوضع الاقتصادي. المادة السابقة بالفيديو لحظة وصول المناضل علي محمود حسنين واستقباله في مطار الخرطوم المقالة القادمة إستمرار خلو الصرافات من الكاش بالخرطوم

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