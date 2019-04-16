بالفيديو لحظة وصول المناضل علي محمود حسنين واستقباله في مطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصل صباح اليوم الثلاثاء قادماً من العاصمة البريطانية لندن على طائرة الخطوط المصرية الأستاذ علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية المتحدة ومؤسس تيار الاتحاديين الديمقراطيين والقيادي بقوى التغيير، بعد غياب دام (10) سنوات عن الوطن قضاها في الخارج، متنقلاً بين القاهرة والمملكة المتحدة وأمريكا وألمانيا وبعض الدول العربية، وقد ظل “حسنين” يقود المعارضة الشرسة هنالك شاهراً برنامجه القائم على اقتلاع نظام “البشير” من الجذور رافضاً كل محاولات الحوار والمحاصصة السياسية معه. المادة السابقة إرتفاع نسبة التضخم في السودان المقالة القادمة خبير اقتصادي : هكذا دمر نظام البشير اقتصاد البلاد

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