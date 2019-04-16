الهلال يهزم الأهلي الخرطوم بهدفين دون رد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

خلال تجربة ودية قوية وناجحة جرت مساء أمس بالجوهرة الزرقاء نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على الأهلي الخرطوم بهدفين دون رد، سجلا خلال شوط اللعب الثاني، ومنح الكوكي الفرصة لتشكيلتين وظل المدافع النيجري إيمانويل إيرواتشوكو هو الثابت طيلة زمن المباراة التي انتهى شوطها الأول سلبيا في النتيجة؛ وقد دفع المدير الفني للهلال في الشوط الأول بتشكيلة أغلبها من العناصر البديلة في حين شاركت التوليفة الأساسية في شوط اللعب الثاني الذي بدأ فيه شرف الدين شيبوب التسجيل لصالح فريق الهلال من علامة الجزاء بعد المخالفة التي ارتكبت مع وليد الشعلة؛ وعاد الشعلة ليضيف الهدف الثاني بعد أن تخلص من دفاع الخصم قبل أن يضع الكرة في الشباك الأهلاوية؛ وأهدر عناصر الفريقين العديد من الفرص السانحة للتسجيل في آخر نصف ساعة من المباراة.. هذا وقد قرر المدير الفني لفريق الهلال منح اللاعبين راحة سلبية عن التدريبات اليوم الثلاثاء على أن يجري الأزرق مراناً وحيداً صباح يوم غدٍ الأربعاء بملعبه في أمدرمان؛ بعده ستغادر بعثة الفريق الأول إلى جمهورية مصر العربية لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي يوم الإثنين المقبل في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الكونفيدرالية.

البنا حكماً لمباراة الهلال الإفريقية

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين الحكم المصري الدولي محمود البنا لإدارة مباراة الهلال السوداني، مع النجم الساحلي التونسي في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية وحدد كاف، يوم 22 من نيسان/إبريل الجاري، موعدًا لإقامة مباراة الإياب، بعد تأجليها، وعدم إقامتها بالسودان بسبب الأحداث السياسية هناك.

كانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز النجم الساحلي (3-1). يذكر أن الفريق الذي سيتأهل ما بين الهلال والنجم سيواجه الزمالك في الدور قبل النهائي لكأس الكونفيدرالية.

كاف يخطر الاتحاد المصري بمباراة الهلال والنجم

بعث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” صباح أمس الإثنين، بخطاب جديد للهلال السوداني حدد فيه بشكل نهائي، مكان وتاريخ مباراته الثانية بدور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية، أمام النجم الساحلي.

Advertisements

جاء ذلك رداً على خطاب نادي الهلال الأحد، الذي طالب فيه بالعدول عن قرار خوض اللقاء خارج السودان.

وتحصل على الخطاب المذيل بتوقيع الغاني أنتوني بافو نائب الأمين العام لكاف، والذي جاء فيه:

“تسلمنا خطابكم بتاريخ 13 إبريل/نيسان الجاري، والذي طالبتم فيه بخوض مباراتكم، ضد النجم الساحلي في السودان” وتابع الخطاب: “للأسف، أننا ذكرنا بالفعل في خطابنا يوم 12 إبريل/نيسان الجاري، أن قرارنا فيما يتعلق بمكان وتاريخ مباراة العودة لن يتغير في هذه الفترة”.

وواصل خطاب الكاف للهلال: “نحن نتفهم استئنافكم، ولكننا نأمل أن تتفهموا أن الكاف، لا يمكنه أن يتجاهل أي احتمال فيما يتعلق بسلامة أي من مسؤوليه أو الفريقين، ولهذا السبب قررنا أن تقام المباراة في أرض محايدة، في هذا الوقت”.

واختتم الاتحاد الإفريقي خطابه: “لذلك نحثكم على الالتزام بالقرار المتعلق بهذه المباراة، ولهذا، نرجو تكرمكم بقبول التفاصيل الجديدة للمباراة كما هو أدناه:

تاريخ المباراة: 22 إبريل/نيسان 2019، مكان المباراة: مصر”يحدد الملعب لاحقا”، توقيت بداية المباراة: الساعة السابعة مساء يتوقيت جرينتش”.

يذكر أن الهلال خسر مباراة الذهاب بملعب النجم الساحلي الأسبوع الماضي، بنتيجة (1/3).