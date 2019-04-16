  المريخ يكشف عن موقفه بشأن دوري “النخبة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال رئيس القطاع الرياضي المكلف بالمريخ إن إعداد الفريق لدوري النخبة يمضي بشكل طبيعي ودون توقف حسب وصفه .

وأضاف الكابتن هيثم الرشيد في سياق التصريحات التي أدلى بها لــــــ(السوداني) بأن القطاع الرياضي يتابع كل صغيرة وكبيرة بشأن الفريق، ويعمل على توفير جميع المتطلبات التي من شأنها أن تقود الأحمر إلى بر الأمان خاصة في ظل الاستحقاقات التي تنتظره خلال الفترة القادمة ..

ورحب هيثم الرشيد باتفاق اتحاد الكرة والأندية على اعتماد أبطال الموسم الماضي للتمثيل الخارجي في البطولات القارية القادمة ..

وقال هيثم الرشيد بأنهم تلقوا تنويراً كاملاً عن الخطوات التي اتخذها اتحاد الكرة بمشورة الأندية مشيراً إلى أن الجميع يجب أن يتفق على ضرورة إنقاذ الموسم الرياضي والحفاظ على حصة السودان في المشاركات الخارجية..

ونوه رئيس القطاع الرياضي المكلف خلال حديثه إلى أن المريخ وبالرغم من اعتماده ضمن أبطال الموسم الماضي إلا أنه سيؤدي مبارياته خلال النسخة القادمة من دوري النخبة بكل قوة ودون أي استهتار أو تهاون وفي إطار الإعداد للموسم الكروي المقبل..

وطالب الكابتن هيثم الرشيد من جماهير ناديه بضرورة الالتفاف حول الفريق وقال إن الأخير يجب أن يحصل على الدعم اللازم حتى ينجح في تحقيق المطالب والغايات المنشودة خلال المرحلة المقبلة ..

إلا أن مصادر مؤثوقة أبلغت ” السوداني” بقرار صادر من مجلس المريخ يقضي بتكليف الكابتن هيثم الرشيد بتسيير أعباء القطاع الرياضي خلال الفترة القادمة..

Advertisements

تأجيل جديد لاجتماع مجلس المريخ

أجل مجلس المريخ اجتماعه الذي كان من المفترض أن ينعقد بالأمس إلى موعد يحدد لاحقاً

وعلمت ” السوداني” أن مجلس المريخ لم يجتمع بالأمس نسبة لعدم حضور عدد كبير من الأعضاء وذلك للظروف التي تحيط بالبلاد خلال الأيام الحالية ..

وبحسب المصادر فإن جلسة جمعت بين الأمين العام محمد جعفر قريش وبعض الأعضاء تم من خلالها تقديم تنوير عن اجتماع لجنة المسابقات ومسؤولي أندية النخبة والقرارات التي تم التوصل إليها وعلى رأسها اعتماد أبطال الموسم الماضي للتمثيل الخارجي الموسم القادم ..

وتم خلال الجلسة التشديد على ضرورة إعداد الفريق بصورة مثالية لمواجهات دوري النخبة والعمل على الإيفاء بجميع متطلبات الجهاز الفني ..

وبحسب المصادر فإنه تم تكليف الكابتن هيثم الرشيد للقيام بأعباء رئيس القطاع الرياضي خلال الفترة القادمة ..

يشار في الوقت نفسه إلى أن عضو المجلس عمر محمد عبد الله يتحرك بصورة كبيرة لإنجاز المعسكر المغلق الذي سيقيمه الفريق فور صدور البرمجة من لجنة المسابقات باتحاد الكرة في غضون الأيام القادمة..