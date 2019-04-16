بلجيكا تعلن اعتقال شخص مشتبه باستعداده لتنفيذ هجوم إرهابي

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت، السبت الماضي، رجلا في مدينة فافر، للاشتباه في استعداده لتنفيذ هجوم إرهابي محتمل.
بروكسل- سبوتنيك. وذكرت الوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن"، اليوم، أن "السلطات البلجيكية أعلنت اعتقال رجل يوم السبت الماضي في مدينة فافر في إقليم فالس برابانت، ويبلغ من العمر 22 عاما، يشتبه في استعداده لتنفيذ هجوم إرهابي".
وأوضحت الوكالة أنه "تم إلقاء القبض عليه بناء على معلومات من فرنسا"، مشيرة إلى أنه "حتى الآن تؤكد الشرطة عدم وجود أي دليل على وجود متفجرات أو أسلحة بعد عمليات التفتيش التي طالت منزل الرجل".
وتشهد بلجيكا حالة من الاستنفار الأمني منذ عام 2015، بعد سلسلة هجمات نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس، وراح ضحيتها 132 شخصا، إضافة إلى الهجوم الذي وقع في بروكسل في عام 2016 وراح ضحيته 32 شخصا.
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